Skybridge in Tschechien und neue Aussicht auf Niagara-Fälle

Dolní Morava

Am Glatzer Schneeberg (Králický Sněžník) im Nordosten Tschechiens wird im Mai eine rekordverdächtige Hängebrücke für Wanderer eröffnet. Die Skybridge 721 in der Nähe des Urlaubsortes Dolní Morava spannt sich laut Czech Tourism über 721 Meter zwischen zwei Bergkämmen und führt in bis zu 95 Meter Höhe über das Tal Mlýnické údolí. Die Einweihung ist für den 9. Mai geplant.

Die nach Angaben der Tourismusbehörde längste Hängebrücke der Welt wurde in der Nähe des 2015 eröffneten Skywalks erbaut, einer 55 Meter hohen Aussichtsplattform, von der aus man auf einer gut 100 Meter langen Rutsche wieder heruntergleiten kann.

Der Wintersport- und Wanderort Dolní Morava liegt rund 200 Kilometer östlich von Prag, nahe der polnischen Grenze.

Designmuseum Danmark öffnet wieder

Nach einer zweijährigen Renovierungspause öffnet das Designmuseum Danmark in Kopenhagen im Sommer wieder für Besucher. Ab dem 19. Juni gibt es dort acht Ausstellungen zu sehen, die das gesamte Spektrum des Designs abbilden, schreibt die Copenhagen Design Agency. Das Museum liegt im Zentrum nahe der königlichen Residenz Amalienborg. (www.designmuseum.dk)

Neue Aussichtsplattform an den Niagara-Fällen

Die Niagara-Fälle können bald aus einer weiteren Perspektive bestaunt werden. Denn in der Niagara Parks Power Station südlich der Hufeisenfälle ("Horseshoe Falls") wird am 1. Juli eine neue Aussichtsplattform eingeweiht. Dahin gelangt man über einen Aufzug, der 60 Meter unter die Erde fährt. Anschließend geht man durch einen Tunnel zu der Plattform, die einen Blick auf die schäumende Gischt freigibt.

In der Power Station, einem früheren Kraftwerk, erwarten Besucher außerdem Ausstellungen sowie Klang- und Lichtinstallationen.

Segelabenteurer in Frankreich

Urlauber an der französischen Westküste bekommen im Juni in Les Sables d’Olonne Einblicke in spektakulären Segelsport. Von der Stadt am Golf von Biskaya startet die Regatta "Vendée Arktis", bei der die Skipper Richtung Polarkreis segeln, Island umrunden und wieder zurück gen Frankreich fahren. In Les Sables d’Olonne ist anlässlich des Wettbewerbs vom 4. bis 12. Juni das Dorf der Segelregatta eingerichtet.

Dort lässt sich das Rennen verfolgen, mit Skippern in Kontakt kommen und Wissenswertes über die Arktis und den Segelsport erfahren.

