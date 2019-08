Madeira feiert Weinfest

Funchal (dpa/tmn) - Zwei Wochen lang dreht sich auf der Atlantikinsel Madeira alles um Wein. Vom 25. August bis zum 8. September findet dort ein Weinfest statt - mit Musik, Handwerksausstellungen, Paraden und Weinproben, teilt der Tourismusverband mit.

Das Festival beginnt mit der Europäischen Folklorewoche (bis 28. August). Es folgt die Live-Weinlese am 7. September, bei der Besucher sich am traditionellen Stampfen der Weintrauben beteiligen können - etwa im Süden der Insel, genauer in einer Kelterei im Fischerort Estreito de Camara de Lobos. Auch in Funchal, der Hauptstadt der Insel, gibt es Veranstaltungen rund um den Weinbau. Zudem können Urlauber vielerorts Madeirawein probieren, einen bekannten Likörwein der Insel.

Hamburger Hotel Pierdrei lässt Wohnwagen auf Terrasse einschweben

Campen auf der Hotel-Terrasse: Im Hamburger Hotel Pierdrei in der HafenCity kein Problem. Dafür wurden drei Wohnwagen mit einem Kran auf eine Terrasse in sieben Metern Höhe gehoben. Damit nimmt die sogenannte Camper City des Hotels Gestalt an. Das "Soft Opening" des Hotels ist für Mitte September geplant. Ausgestattet sind die Wohnwagen mit Flatscreen, WLAN, Telefon und Kühlschrank. Je zwei Gäste können darin übernachten, teilte das Hotel Pierdrei mit. Die Wohnwagen im Retrolook auf dem 155 Quadratmeter großen "Campingplatz" sollen von April bis Oktober buchbar sein, Wintercamping werde auf Anfrage möglich sein.

Neues Escape-Room-Spiel bei Princess Cruises

Die Kreuzfahrt-Reederei Princess Cruises bietet Gästen künftig ein interaktives Escape-Room-Spiel: Phantom Bridge. Passagiere aller Altersklassen können mitspielen, teilt die US-Reederei mit. Mit Geduld, Logik und Geschicklichkeit müssen Teams aus bis zu sechs Personen ein digitales Schiff steuern - und letztlich einen Schlüssel finden, um wieder in die Freiheit zu gelangen. Das Spiel hat unterschiedliche Level, es gibt insgesamt über 700 Kombinationen. Erstmals können Gäste das Spiel auf der "Sky Princess" im Dezember auf Deck 16 ausprobieren. Das Schiff hat im Oktober seine Jungfernfahrt. Auch Gäste der "Enchanted Princess" haben künftig dazu die Gelegenheit.

Mit dem Fahrrad durch das Fränkische Seenland

Radurlauber können jetzt auf dem Fränkischen Wasserradweg die Regionen südlich von Nürnberg erkunden. Der Uferweg ist weitgehend flach und etwa 460 Kilometer lang. Er führt unter anderem durch das Fränkische Seenland, den Naturpark Altmühltal sowie die Regionen Romantisches Franken und Bayerischer Jura, informiert der Tourismusverband Franken. Die Strecke kommt an Seen und der Wörnitz vorbei, einem Nebenarm der Donau. Radler sehen auf der Tour zudem etwa Rothenburg ob der Tauber, das Barockschloss in Schillingsfürst und die Burg Colmberg. (

www.fraenkischer-wasserradweg.de)

dpa