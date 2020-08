Audi-Pilot Rast gewinnt zweites DTM-Rennen nach Neustart

René Rast hat das zweite DTM-Rennen beim Corona-Neustart in Spa-Francorchamps gewonnen und Audi zum nächsten Fünffach-Erfolg geführt.

Der Titelverteidiger aus Minden setzte sich am Sonntag auf dem Kurs in den Ardennen mit einem Vorsprung von nur rund 0,4 Sekunden vor dem Schweizer Nico Müller durch, der das erste Event am Tag zuvor für sich entschieden hatte.