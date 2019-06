Der Judo-Verein Ludwigsfelde startete vor Kurzem in seine erste Saison in der 2. Bundesliga in der Vereinshistorie. Nachdem das große Abenteuer zu einem Siegeszug wurde und am Sonnabend auch das Hamburger JT II deutlich bezwungen wurde, steht der Liganeuling vor dem Saisonfinale als Tabellenführer kurz vor dem Aufstieg in die erste Bundesliga