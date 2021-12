Biathleten Kühn und Doll in Top acht

Le Grand-Bornand

Hochfilzen-Sprintsieger Kühn und Ex-Sprintweltmeister Doll mussten genau wie Jacquelin einmal in die Strafrunde. Kühn lag nach den 15 Kilometern 17,7 Sekunden zurück; Doll hatte 27,1 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Philipp Nawrath (3 Schießfehler) beendete den ersten Männer-Massenstart der Saison auf Platz 19. Ex-Weltmeister Erik Lesser konnte als 27. nach vier Schießfehlern nicht an seine gute Leistung in der Verfolgung anknüpfen, als der 33-Jährige Zehnter geworden war. Roman Rees (2) kam auf Rang 28.

Im Frauen-Rennen zuvor schafften es Vanessa Hinz und Vannesa Voigt als 22. und 24. nicht unter die Top 20.

