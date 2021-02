Corona-Test bei Kerber negativ - Auslosung verschoben

Melbourne

Das teilte ihr Management auf Anfrage mit. Das Ergebnis kommt nicht wirklich überraschend, da Kerber bis zum vergangenen Freitag für zwei Wochen in strikter Hotel-Quarantäne war, weil es auf ihrem Flug nach Melbourne einen positiven Corona-Fall gegeben hatte. Nach dem Ende dieser Zeit, in der sie ihr Zimmer nicht hatte verlassen dürfen, war die 33-Jährige mit ihrem Team in ein anderes Hotel umgezogen.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass ein Mitarbeiter des Grand Hyatt Hotels, in dem ein Großteil der Tennisprofis und ihrer Begleiter die 14-tägige Quarantäne nach der Ankunft in Australien verbracht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war. 507 Spieler, Spielerinnen und Offizielle der Australian-Open-Bubble mussten sich daraufhin erneut in Quarantäne begeben, weil sie möglicherweise Kontakt zu dem Hotel-Angestellten hatten. Für alle wurden Coronatests anberaumt.

Alle für diesen Donnerstag geplanten Begegnungen der fünf Vorbereitungsturniere sowie des ATP Cups waren daraufhin abgesagt worden. Davon betroffen war auch das Aufeinandertreffen der deutschen Mannschaft gegen Serbien beim ATP Cup sowie das Achtelfinale von Kerber gegen die Tunesierin Ons Jabeur beim WTA-Turnier.

Die für Donnerstag geplante Auslosung für die Australian Open wurde ebenfalls auf Freitag verschoben. Dann sollen auch die Turniere wieder fortgesetzt werden, sagte Australian-Open-Boss Craig Tiley. Eine Absage der am Montag beginnenden Australian Open drohe derzeit nicht. "Wir sind absolut zuversichtlich, dass die Australian Open stattfinden werden", beteuerte Tiley.

