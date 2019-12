Zlatan Ibrahimovic kehrt zur AC Mailand zurück - und muss seinen vollmundigen Ankündigungen einmal mehr Taten folgen lassen. In Milan ist der berühmte rot-weiße Lack allerdings längst abgeblättert. Der mittlerweile 38-jährige Schwede schließt sich einem dysfunktionalen Projekt an, das er quasi im Alleingang wieder auf Kurs bringen muss, wenn er sein Denkmal nicht nachhaltig beschädigen will.