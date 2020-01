Bobpilotin Laura Nolte hat mit Anschieberin Deborah Levi im zweiten Weltcuprennen ihrer Karriere den ersten Sieg eingefahren.

Nach Platz drei in der Vorwoche in Winterberg setzte sich das Duo am Samstag auf der schwierigen Piste im französischen La Plagne mit 0,21 Sekunden Vorsprung vor den Kanadierinnen Christine de Bruin/Kristen Bujnowski durch.