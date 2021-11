Deutsches Duell bei Darts-WM - Schmutzler droht Wright

London

Erst im Vorjahr hatten Gabriel Clemens und Nico Kurz in der zweiten Runde im Alexandra Palace gegeneinander gespielt. Der Sieger der Begegnung Hempel gegen Schindler bekommt es in Runde zwei direkt mit dem belgischen Topspieler Dimitri van den Bergh zu tun. Die WM beginnt am 15. Dezember und dauert bis 3. Januar 2022.

Clemens mit machbarem Los

Ebenfalls schwer erwischt hat es Fabian Schmutzler. Der 16 Jahre junge Debütant spielt zunächst gegen den Engländer Ryan Meikle, müsste bei einem Sieg aber gegen Schottlands Ex-Weltmeister Peter Wright antreten. Für Deutschlands Nummer eins, Gabriel Clemens, lief die Auslosung ordentlich: Nach dem Auftakt-Freilos sollten die möglichen Gegner Lewy Williams (Wales) und Toyokazu Shibata (Japan) machbar sein.

Interessant werden könnte das mögliche Zweitrundenduell zwischen den Ex-Weltmeistern Gary Anderson (Schottland) und Adrian Lewis aus England. Auch die früheren Champions Rob Cross (England) und Raymond van Barneveld (Niederlande) könnten schon in der zweiten Runde gegeneinander spielen. Die beste Frau der Welt, Fallon Sherrock, kann es in Runde drei mit dem besten Mann der Welt, Titelverteidiger Gerwyn Price zu tun bekommen.

