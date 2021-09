Hagen a.T.W.

Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Annabelle und Dorothee Schneider aus Framersheim mit Faustus unterliefen am Dienstag zu viele Fehler.

Am Mittwoch reiten bei der Gastgeber-Mannschaft die beiden besten Paare. Für Deutschland beginnt am zweiten EM-Tag Isabell Werth aus Rheinberg mit Weihegold. Den Abschluss machen Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen und Dalera, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Doppel-Gold gewonnen hatten.

