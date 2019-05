Kosice

Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund ( DEB) vor dem ersten WM-Spiel gegen Großbritannien mit. Auch am Sonntag gegen Dänemark (beide Spiele 16.15 Uhr/ Sport1 und DAZN) muss Bundestrainer Toni Söderholm noch auf den 27 Jahre alten Rosenheimer verzichten. Grubauer soll am Montag erstmals trainieren und könnte dann am folgenden Tag gegen Frankreich (20.15 Uhr) für die DEB-Auswahl spielen.

Grubauer ist neben Top-Stürmer Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers der zweite NHL-Spieler von Weltklasse-Format im deutschen Kader. "Wir bekommen einen Spieler, der in den vergangenen Monaten einer der besten Torhüter der NHL war. Er ist eine starke Persönlichkeit, die für unsere Kabine gut ist und die Mannschaft dadurch unterstützt", sagte Söderholm. Aus der nordamerikanischen Profiliga stehen bei der Weltmeisterschaft außerdem noch Verteidiger Korbinian Holzer ( Anaheim) und Dominik Kahun ( Chicago) im Aufgebot.

Unklar war zunächst noch, ob Deutschland gegen die Briten mit Düsseldorfs Mathias Niederberger oder Nürnbergs Niklas Treutle im Tor beginnt. Dustin Strahlmeier aus Schwenningen, der als einziger deutscher Spieler noch nicht lizenziert worden war, reist als nun überzähliger Torhüter wieder ab.

dpa