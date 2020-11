Ex-Box-Weltmeister Sturm gibt Comeback

Hamburg

Das teilte der Hamburger Universum-Boxstall mit.

Sturms Comeback-Kampf soll am 19. Dezember stattfinden. Ort und Gegner stehen noch nicht fest. "Mit Universum kehre ich zu meinen Wurzeln zurück und bin bereit und fit, wieder an die Weltspitze vorzustoßen. Die Reise hat gerade erst begonnen", sagte der in Bosnien geborene Deutsche.

Sturm war im April wegen Steuerhinterziehung und Dopings zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Im Februar 2016 hatte er gegen den Russen Fjodor Tschudinow den Titel des sogenannten Superweltmeisters der WBA gewonnen. Weil sein Dopingtest ein positives Ergebnis erbracht hatte, legte Sturm den Titel wenige Monate später nieder. In der Verhandlung vier Jahre später verurteilte ihn das Gericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung durch Doping.

"Wir freuen uns, dass Felix in den Heimathafen von Universum, wo vor fast exakt 20 Jahren seine Profikarriere begann, zurückgekehrt ist. Der fünfmalige Weltmeister aus drei Verbänden wird mit Sicherheit dazu beitragen, dem deutschen Boxsport in der breiten Öffentlichkeit wieder mehr Gehör zu verschaffen", sagte Universum-Geschäftsführer Ismail Özten-Otto.

