Formel 1 in Budapest: Hamilton vor siebtem Streich

Sportbuzzer Motorsport - Formel 1 in Budapest: Hamilton vor siebtem Streich Die Runde ist kurz, jeder Fehler lässt die Chance auf die Pole Position in Ungarn dramatisch sinken. Sechs Mal holte Lewis Hamilton schon den besten Startplatz. Das Formel-1-Training am Freitag ließ vermuten: Es ist wird sehr eng. Ferrari und auch Red Bull sind dran.

Will in Budapest zum siebten Mal auf die Pole: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Quelle: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press