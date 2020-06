Paris

Mit seinem Doppel-Partner Kevin Krawietz hatte Mies am 8. Juni 2019 als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren einen Grand-Slam-Sieg gefeiert. In Paris setzten sich die beiden im Endspiel gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Fabrice Martin in zwei Sätzen durch und ließen sich anschließend beide spontan auf den Rücken fallen. "Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Das ist ein Moment, der uns immer in Erinnerung bleiben wird", sagte Mies: "Das war so surreal."

