Friedrich gewinnt erneut Viererbob-Weltcup

Innsbruck

Zugleich verbuchte er seinen insgesamt 56. Weltcupsieg.

Lochner auf Rang sieben - Laura Nolte holte zweiten Sieg

Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner fiel noch von Rang zwei auf Platz sieben zurück, nachdem er im kleinen Schlitten zuvor Zweiter wurde. Hinter Friedrich kam in der Königsklasse der Lette Oskars Kibermanis auf Rang zwei vor dem Kanadier Justin Kripps.

Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach, der in der Vorwoche nur mit Mühe in den Schlitten kam, wurde disqualifiziert. Diesmal rutschte sein Anschieber Christian Hammers am Start aus, kam nicht mehr in den Bob - somit erfolgte das Aus nach dem ersten Durchgang.

Zuvor hatte die Winterbergerin Laura Nolte im Zweierbob vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki gewonnen. Leichtathletin Alexandra Burghardt feierte mit Platz vier im Schlitten von Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen ein gelungenes Debüt im Bob-Weltcup.

