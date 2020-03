MAZ-Aktion: Fit bleiben mit Tabea Kemme

Potsdam

Tabea Kemme zog es angesichts der aktuellen Corona-Krise zu ihrer Familie. „Ich bin jetzt seit zehn Tagen bei meinen Eltern in der Nähe von Cuxhaven. Wir machen das Beste draus. Die Entscheidung, aufs Land zu gehen, war auf jeden Fall gut, weil ich hier ein bisschen Auslauf habe“, sagt die ehemalige Fußballerin von Turbine Potsdam, die im Januar aufgrund von Verletzungen ihre Karriere beendet hat.

Für all diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, sich regelmäßig draußen zu bewegen und im Home-Office arbeiten, hat sich die 28-Jährige etwas überlegt: Gemeinsam mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung will die Olympiasiegerin von 2016 die Fitness der Brandenburger ankurbeln und jeden zweiten Tag ein fünf- bis zehnminütiges Fitnessprogramm als Video drehen.

„Viele Leute arbeiten aktuell im Home-Office. Das verleitet dazu, viel zu sitzen und sich wenig zu bewegen“, erzählt Tabea Kemme, die seit ihrem Karrierenende wieder in Potsdam wohnt, wo sie zwischen 2006 und 2018 für Turbine auflief.

Damit die Home-Office-Arbeiter zu mehr Bewegung kommen, hat sich Tabea Kemme ein spezielles Programm überlegt. „Am Anfang wird es zwei, drei Übungen zur Mobilisation geben, danach zwei, drei Übungen zur Kräftigung der Muskulatur“, erzählt die ehemalige Nationalspielerin. Dabei werde sie auch jedes Mal andere Mobilisationsübungen machen, „das hat mich schon als Spielerin gelangweilt, wenn das immer das gleiche war“, sagt sie mit einem Lachen.

Auch die Hemmschwelle, sich überhaupt die kurze Zeit zu nehmen, sich zu bewegen, will sie so niedrig wie möglich halten. „Man benötigt für die Übungen keine Geräte und auch keine Sportkleidung. Man kann direkt vom Schreibtisch aufstehen, Sport machen und danach wieder weiterarbeiten“, erzählt Tabea Kemme, die bei ihrer letzten Karrierestation eineinhalb Jahre für den FC Arsenal gespielt hat. Die Übungen will sie zudem in verschiedenen Schwierigkeitsgraden anbieten, „da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei“.

Die Übungen von Kemme sind auch im Home-Office leicht nachzumachen. Quelle: privat

Für die Potsdamerin, die bei der Brandenburger Landespolizei angestellt und aufgrund ihrer Reha noch krankgeschrieben ist, passt das Sportprogramm für die MAZ-Leser gut ins Programm. „Dadurch, dass ich gerade abtrainiere, muss ich eh alle zwei Tage trainieren, von daher passt es super“, sagt Tabea Kemme, „außerdem kriegen die Leute so auch einen kleinen Einblick, wie ich das mache, weil viele sich unter abtrainieren nichts vorstellen können.“

Das tut sie aktuell auf dem heimischen Hof ihrer Eltern, die bis zu ihrer Rente einen Hühnerbetrieb hatten und noch Hühner und Schafe beherbergen. „Das schöne auf dem Hof ist, dass es immer Projekte gibt. Aktuell haben wir 35 Mutterschafe und 25 Lämmer. Auch zwei Buddellämmer, die wir mit der Flasche aufziehen. Da teile ich mich mit meiner Schwester rein, ich bin aktuell für die Nachtschicht zuständig. Das ist wirklich die beste Beschäftigung in diesen Zeiten“, erzählt Tabea Kemme, die rund 20 Jahre Leistungssport betrieben hat – davon können nun auch die MAZ-Leser profitieren.

Ex-Profifußballerin Tabea Kemme auf dem Bauernhof ihrer Eltern bei Cuxhaven. Quelle: privat

Von Stephan Henke