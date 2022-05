Havelland

Germania 90 Berge – FC Stahl Brandenburg II 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Lösch (6.), 2:0 Ruff (7.), 2:1 Swantusch (32.), 3:1 Zeller (41.), 4:1, 5:1 Matthey (60., 71.), 6:1 Zeller (79.). Zuschauer: 53. „Endlich fangen die Jungs an, sich nach vielen knappen Niederlagen und guten Leistungen zu belohnen. Wir hätten auch zweistellig gewinnen können“, erklärte Germania-Trainer Daniel Kuhnt nach dem überraschend deutlichen Erfolg seines Teams. „Wir haben auch in der Höhe verdient verloren“, räumte Gästetrainer Lars Bauer ein. „Aufgrund arger Personalnot haben wir schon ein wenig damit gerechnet. Es waren viele Junioren im Kader, die hier niedergerungen wurden. Nächste Woche gegen den SV Ziesar sehen wir wieder ein anderes Gesicht der Zweiten vom FC Stahl.“ Vor 54 Zuschauern stand zunächst sein Keeper Ole Wendt im Fokus. Unglücklich ließ er beim 0:1 aus Brandenburger Sicht den Ball ins Toraus prallen und den anschließenden Eckball wuchtete Kevin Lösch per Kopf ein. Beim 2:0 für die Hausherren wollte Wendt einen langen Ball aus der Luft fischen, ließ diesen aber fallen und Fabian Ruff schoss aus spitzem Winkel ein. Diesen bitteren Doppelschlag musste der Gast erst einmal verdauen und kam am Ende nur zu einem eigenen Treffer.

Fortuna Babelsberg II – Eintracht Friesack 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Muratovic (80./Strafstoß), 1:1 Kurtz (88.). Rote Karte: Heck (65./Fortuna). Zuschauer: 63. Laut Eintracht-Coach Michael Hofmann ließ sein Team im ersten Durchgang mehrere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel habe sich die Partie ausgeglichener gestaltet, ehe Fortuna-Keeper Björn Heck mit einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Friesacker Führung verhinderte, dafür aber die Rote Karte sah. Auch wenn die Gastgeber folgerichtig in Unterzahl agieren mussten, blieb das Spiel weiter ausgeglichen. Ein gut herausgespielter Konter brachte dann doch noch die Gästeführung, welche aber durch einen berechtigten Foulelfmeter egalisiert wurde.

FC Deetz – Blau-Weiß Damsdorf 2:1 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Schulz (60., 75.), 2:1 Raschke (80.). Zuschauer: 202. Vor der stattlichen Kulisse von 202 Zuschauern fuhr die Heimmannschaft im Kampf um den Klassenerhalt drei ganz wichtige Zähler ein. FCD-Coach Christian Nuß sprach von einem verdienten Sieg seines Teams, das sich vor allem nach dem Seitenwechsel gesteigert hatte. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel per direkt verwandeltem Freistoß aus 17 Metern. Neben Doppelpacker Christian Scholz verdiente sich auf Seiten der Gastgeber auch Florian Lange, der nach monatelanger Pause aufgrund einer Kreuzbandverletzung sein Comeback feierte, Bestnoten.

RSV-Kicker Schüttler sieht Rot

RSV Eintracht 1949 II – SG Saarmund 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Draeger (7.), 2:0 Vogel (26.), 3:0 Draeger (35.), 4:0 Wirth (56.), 5:0 Vogel (88.), 6:0 Cawi (90.+1). Rote Karte: Schüttler (45./RSV). Zuschauer: 54. Beim deutlichen Heimerfolg der Gastgeber stand Patrick Hinze in der sportlichen Verantwortung. „Die Jungs haben die Vorgaben richtig gut umgesetzt“, sagte der etatmäßige Trainer der Oberliga-Mannschaft des Vereins, der an der Seitenlinie aushalf und in der Startelf unter anderem auf Oberliga-Kicker Tom Justin Draeger und U19-Regionalligaspieler Philipp Vogel bauen konnte. Sein Gegenüber René Meinert erklärte nach der deutlichen Auswärtsschlappe seiner Mannschaft: „Für uns war das ein gebrauchter Nachmittag. Der RSV war sehr effizient und wäre mit dieser Besetzung sicherlich Meisterschaftsfavorit Nummer eins.“ Die Gäste hätten dabei durchaus auch ihre Möglichkeiten gehabt, diese aber vergeben. So nutzte Toni Schröder zu Beginn des zweiten Durchgangs, als sein Team nach der Roten Karte von RSV-Kicker Tonio Schüttler bereits in Überzahl agierte, einen berechtigten Elfmeter nicht. Zu allem Überfluss musste Florian Schulz, der den erkrankten Stammkeeper Kay Moser zwischen den Pfosten vertrat, nach 65 Minuten auch noch verletzt vom Feld.

FSV Brück – SV Roskow 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Galinski (47.), 2:0, 3:0, 4:0 Riese (58., 64., 82.). Zuschauer: 68. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten die Planestädter gegen das personell arg gebeutelte Schlusslicht für klare Verhältnisse. Spieler des Spiels war FSV-Offensivakteur Björn Riese, dem nach dem Seitenwechsel ein Hattrick gelang.

Otto überragt bei Borussia

SV Ziesar – Empor Schenkenberg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Hottenrott (12.), 1:1 Breuer (78./Strafstoß), 2:1 Janka (90.+4). Gelb-Rote Karte: M. Görisch (67./Schenkenberg). Zuschauer: 55. Rückschlag für Empor im Kampf um den anvisierten Aufstieg in die Landesklasse: Beim Tabellendritten kassierte die Mannschaft von Trainer Ike Wittke, der nach 30 Minuten an der Seitenlinie die Rote Karte sah, im 21. Punktspiel der laufenden Saison die zweite Niederlage – durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit und durchaus verdient. Alles andere als zufrieden war man bei den Gästen mit der Leistung des Schiedsrichtertrios um Enrico Thiele, der nach 67 Minuten auch noch Routinier Marko Görisch mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen schickte. „Wir haben Schenkenberg nicht ihr Spiel aufziehen lassen und das sehr, sehr ordentlich gemacht“, befand SVZ-Coach Michel Pauluth. Sein Team habe sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich vom Elfmeterpunkt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Belohnung folgte in der vierten Minute der Nachspielzeit in Form des viel umjubelten Siegtreffers, den der starke Florian Janka per Kopf erzielte.

FSV Babelsberg 74 II – FC Borussia Brandenburg 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Wehse (10.), 1:1, 1:2 Otto (15., 21.), 1:3 Signowski (56.). Zuschauer: 30. Von der Auswärtsniederlage der Empor-Kicker profitierte Verfolger FC Borussia Brandenburg, der nach einem Sieg bei der Babelsberger Landesliga-Reserve und einem weniger absolvierten Spiel im Meisterschaftsrennen wieder alle Trümpfe in der eigenen Hand hat. Nach der sehenswert herausgespielten 74-Führung hätte die Borussia laut Trainer Felix Klepzig mehr und mehr Übergewicht gewonnen und durch zwei Treffer vom überragend aufspielenden Florian Otto die Partie schon zur Halbzeit gedreht. Mit Blick auf die Niederlage vom Meisterschaftskonkurrenten aus Schenkenberg sprach Klepzig von einem „sehr wertvollen Sieg“, der bei konsequenterer Chancenverwertung auch noch deutlicher hätte ausfallen können.

Von Mirko Jablonowski