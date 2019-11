London

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat das sportlich bedeutungslose letzte Gruppenspiel bei den ATP Finals verloren.

Dem bereits ausgeschiedenen italienischen Turnier-Debütanten Matteo Berrettini unterlag der schon als Gruppensieger feststehende Thiem in London in 76 Minuten und zwei Sätzen mit 6:7 (3:7), 3:6. Den zweiten Halbfinalisten der Gruppe " Björn Borg" sollten am Abend (21.00 Uhr) Roger Federer und Novak Djokovic im direkten Duell ermitteln.

Thiem trifft am Samstag nun auf den Zweitplatzierten der Gruppe " Andre Agassi". Dort kämpfen am Freitag Vorjahressieger Alexander Zverev gegen den Russen Daniil Medwedew (21.00 Uhr) und der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal gegen Stefanos Tsitsipas (15.00 Uhr) um das Weiterkommen. Der Grieche Tsitsipas hat bei seiner ersten Teilnahme am Turnier der besten acht Spieler der Saison seinen Platz im Halbfinale nach den Siegen gegen Medwedew und Zverev schon sicher.

"Sagenhaftes Tennis" hatte der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker dem French-Open-Finalisten Thiem bescheinigt. Der 26-Jährige schlug in seinen ersten beiden Gruppenspielen erst Federer 7:5, 7:5, dann Djokovic 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Als erster Österreicher steht er bei den ATP Finals im Halbfinale.

Durch die Niederlage gegen Berrettini entgingen Thiem zwar 200 Punkte für die ATP-Weltrangliste und zusätzliche 215.000 Dollar Preisgeld für einen Sieg im Gruppenspiel. Doch der Weltranglisten-Fünfte war zuletzt gesundheitlich angeschlagen und dürfte auch mit Blick auf das Halbfinale am Samstag Kräfte geschont haben.

dpa