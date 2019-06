Potsdam

Wasser ist das Element von Hannes Schulz. Doch auf den Wasserschaden im Haus seiner Mutter, den der Potsdamer Anfang der Woche beheben musste, hätte er lieber verzichtet. Umso mehr freut sich der 29-jährige Wasserball-Nationalspieler vom OSC Potsdam auf Freitagabend, wenn das Potsdamer Sportbad „blu“ bei einem hochkarätigen Turnier die internationale Premiere erlebt.

Neben Deutschland treten bis Sonntag Italien, Montenegro und Griechenland bei dem Turnier an, das der OSC gemeinsam mit dem Deutschen Schwimmverband organisiert. „Unsere Gegner sind alles Medaillenkandidaten bei der Weltmeisterschaft im Juli“, sagt Schulz. „Wir sind in jedem Spiel Außenseiter.“ Einen besseren und härteren Test könne es kaum geben, unterstreicht André Laube, sportlicher Leiter des Bundesligisten OSC Potsdam. Schulz erwartet Spiele auf sehr hohem Niveau. „Kurz vor der Weltmeisterschaft wollen sich alle Spieler anbieten und die Trainer suchen nach einer Stammformation.“

Rückschlag zur Unzeit

Schulz hofft auf seine WM-Premiere im südkoreanischen Gwangju. Doch zur Unzeit erwischte ihn Anfang des Jahres eine Gürtelrose. Zweieinhalb Monate durfte der angehende Lehrer für Sport und Geografie nicht trainieren. „Das war ein Rückschlag.“ Doch mittlerweile hat der OSC-Kapitän mächtig aufgeholt. Er präsentierte sich stark in den Playoffs, in denen Potsdam zum zweiten Mal in Folge Meisterschafts-Bronze erkämpfte. Und beim Nationalmannschaftstrainingslager vergangene Woche im mallorquinischen Colonia de Sant Jordi habe er sich „konditionell gut präsentiert“. Deshalb hofft Schulz auf gute Karten bei Bundestrainer Hagen Stamm. Weitere Pluspunkte will er am Wochenende gegen die Stars aus Italien, Montenegro und Griechenland sammeln. „Die meisten von uns müssen um einen Platz im WM-Kader kämpfen. Meine erste WM wäre ein absolutes Highlight.“

Neue Regeln

Die WM und das Turnier in Potsdam werden nach den neuen Wasserball-Regeln gespielt. Die Angriffszeit wird in der zweiten Welle verknappt, Fouls werden schneller bestraft. „Es wird weniger Kombinationen aber mehr Torabschlüsse geben“, erwartet Schulz. „Das Eins-gegen-Eins wird mehr gefragt sein. Das Spiel wird schneller und beweglicher, das kommt mir entgegen“, sagt Schulz. Nun muss er es nur noch dem Bundestrainer beweisen.

Von Ronny Müller