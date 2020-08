Haug lobt Weltmeister Hamilton in den höchsten Tönen

Der ehemalige Mercedes-Motorportchef Norbert Haug hält die Leistungen von Lewis Hamilton bereits für unerreicht.

"Was Lewis an Konstanz und Können seit mittlerweile 14 Jahren in der Formel 1 aufführt, ist einfach einmalig und nie zuvor dagewesen", sagte der 67 Jahre alte Haug in einem Interview dem Internetportal "Sport1.de": "Und es wird nach meiner Einschätzung auch höchstwahrscheinlich niemals wiederkehrend sein."

Hamilton kann in diesem Jahr die Bestmarke von sieben WM-Titel von Michael Schumacher einstellen, ebenso die 91 Grand-Prix-Siege des mittlerweile 51-Jährigen egalisieren und noch überbieten.