Berlin

Bei Hertha BSC gibt es einen ersten Herausforderer für Werner Gegenbauer um den Posten als Präsident des Fußball-Bundesligisten. Unternehmer und Ex-Ultra Kay Bernstein hat seine Ambitionen nun bestätigt. „Weil mir der Verein am Herzen liegt und Hertha BSC eine Alternative zu Werner Gegenbauer braucht – allerdings eine Alternative, die nicht im Verdacht steht, nur die Interessen von Investor Lars Windhorst zu vertreten“, sagte der 41-Jährige zu „11 Freunde“.

Bernstein gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Herthaner Ultra-Gruppierung „Harlekins ’98“ und war acht Jahre lang Vorsänger in der Kurve. Auch deshalb sieht er sich als gutes Gegengewicht zu Gegenbauer, aber auch zu Investor Lars Windhorst, der zuletzt öffentlich Gegenbauers Abwahl gefordert hat. „Meine Fangeschichte ist nicht vorgeschoben, nicht konstruiert. Ich bin ganz sicher keine Marionette von Herrn Windhorst, kein Vasall vom Investor. In der Hinsicht ist der Stempel ,Ex-Ultra’ also durchaus von Vorteil“, so Bernstein.

Bernstein sieht eigene Erfolgschancen bei 30 Prozent

Seine Kampagne heißt „WirHerthaner“, dabei soll der Club wieder näher zusammenrücken, die einzelnen Abteilungen besser verzahnt werden und auch die Fans mit ins Boot geholt werden. Zudem will Bernstein mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen und soziale Themen konsequenter angehen. „Mir ist es wichtig, dass der Verein die Leute wieder miteinander verbindet, dass ein Wirgefühl aufkommt“, sagt er.

Damit es aber überhaupt zu einer Präsidentschaftskandidatur kommen kann, braucht es zunächst eine Abwahl Gegenbauers bei der kommenden Mitgliederversammlung am 29. Mai sorgen. Dafür wäre eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Hertha-Mitglieder notwendig.

„Dass Gegenbauer am Ende nur 25 Prozent bekommt, glaube ich nicht. Aber ich halte folgendes Szenario für realistisch: Er kommt auf 35 bis 40 Prozent der Stimmen und tritt daraufhin zurück. Weil er anerkennt, dass er weder den Rückhalt im Verein, noch den der Tennor-Gruppe hat. Dann gäbe es wiederum ein paar Wochen später Neuwahlen, bei denen ich kandidieren würde“, sagt er. 

Seine eigenen Erfolgschancen sehe er dann bei 30 Prozent, „die Chance, dass Hertha BSC sehr bald einen neuen Präsidenten bekommt, schätze ich insgesamt aber relativ hoch ein.“ Ob er damit richtig liegt, wird sich zeigen.

Von Ronald Tenbusch