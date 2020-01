Jetzt hat er den Vertrag unterschrieben. Julian Weigl wechselt in diesem Winter zu Benfica Lissabon. Der Portugiesische Klub bestätigt am Donnerstagabend das, was Borussia Dortmund schon zum Jahreswechsel verkündet hat. Allerdings verrät der neue Weigl-Klub einige Vertrags-Details.