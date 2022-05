Oberhavel

Fußball-Kreisoberliga: Grün-Weiss Ahrensfelde II – Falkenthaler Füchse 3:3 (2:0). Tore: 1:0 Herrmann (31.), 2:0 Grzyb (44.), 3:0 Herrmann (50.), 3:1 Reimann (60.), 3:2 Benthin (62.), Reimann (78.). Zuschauer: 56. Wie der klare Verlierer sahen die personell dünn besetzten Füchse in Ahrensfelde schon aus. Doch die Falkenthaler haben eine „super Moral gezeigt”, sagt Füchse-Coach Hannes Krämer. Sein Team lag zwischenzeitlich 0:3 hinten, ehe eine wilde Aufholjagd folgte. „Wir haben in Halbzeit zwei die Räume eng gemacht. Alle Spieler sind ans Limit gegangen”, so Krämer. Die Belohnung: ein Auswärtspunkt.

FC 98 Hennigsdorf II – SG Mildenberg 2:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Peise (1., 12.), 2:1 Kleßny (45.), 2:2 Hunziger (53.). Zuschauer: 45. Die Gastgeber erwischten einen Top-Start, Michel Peise legte per Doppelpack vor. „Dann hat meine Mannschaft aufgehört, Fußball zu spielen“, findet FC 98-Trainer Rene Hein eine Erklärung für den Einbruch. Mildenberg habe sich den Punkt dann verdient. „Es war leistungsgerecht“, so SGM-Coach Ronny Wasielewski.

Der Hennigsdorfer Sebastian Simon bei einer Flanke. Quelle: Robert Roeske

FSV Bernau II – Grün-Weiß Bergfelde 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Karhan (6.), 2:0 Wiese (51.). Rote Karte: Schrammen (67./Bergfelde). Gelb-Rote Karte: Thiele (70./Bergfelde). Zuschauer: 34. Der Bernauer Sieg war in einem „robusten und harten Spiel“ nie gefährdet, so FSV-Coach Christian Schramm. „Die Platzverweise hören sich nach Disziplinlosigkeit an, so war es aber gar nicht“, beteuert Bergfeldes Coach Burak Benli, „im Moment läuft einfach alles gegen uns.“ Die Grün-Weißen warten in diesem Jahr also weiter auf einen Pflichtspielsieg.

SG Storkow – Rot-Weiß Schönow 0:6 (0:1). Tore: Roelofs (21.), 0:2, 0:3 Bachnick (51., 62.), 0:4 Croonenbrock (62.), 0:5 Bachnick (76.), 0:6 Roelofs (84.). Zuschauer: 45. Das Schlusslicht wehrte sich bis zur Pause nach Kräften, ehe ebendiese nachließen. Schönow ist damit wieder dran an der Spitze.

Schlusslicht SG Storkow (in Grün) unterlag TuS-Verfolger Schönow 0:6 (0:1). Quelle: Steffen Brabetz

Blau-Weiß Leegebruch – TuS Sachsenhausen II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Kulisch (32.), 2:0 T. Matzat (69.). Zuschauer: 150. Wie schon im Hinspiel (1:4) musste sich Tabellenführer TuS Sachsenhausen II den Leegebruchern geschlagen geben. „Wir konnten die Masse an Ausfällen jetzt nicht mehr kompensieren“, klagt TuS-Coach Philipp Holzhauer, der von einem verdienten Erfolg der Heimelf spricht. Seinem Team habe hingegen die Einstellung gefehlt. Trainerkollege Kevin Schulz schwärmt: „Die Jungs haben das super gemacht. Ich bin mehr als zufrieden.“ Sein Team sei bissig aufgetreten und habe es sogar verpasst, das Spiel früher zu entscheiden.

Häsener SV – FC Kremmen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Breyer (20.), 1:1 Zubke (57./FE), 2:1 Pietsch (69.), 2:2 Wittenberg (75.). Zuschauer: 31. Vor der Partie hätte Gästetrainer Falk Franke mit dem Punkt gut leben können, nach den 90 Minuten war er zumindest nicht ganz zufrieden. Der FCK-Coach haderte auch mit dem Elfmeter gegen sein Team.

SV Friedrichsthal – SG Zühsdorf 2:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 D. Rohrlack (7., 31.). Zuschauer: 75. Beide Teams kämpfen mit Personalsorgen. „Das war ein verdienter Sieg, aber auch keine Glanzleistung. Ich würde sogar sagen, in der zweiten Halbzeit war es Not gegen Elend“, resümiert SVF-Coach Steven Rohrlack. Da hatte seine Elf die Weichen für den Sieg bereits gestellt.