MAZ-Sportredakteur David Joram bereitet sich auf den Marathon am 25. September 2022 in Berlin vor. Seine Trainingsfortschritte schildert er in seiner Kolumne „Läuft bei mir“ die Hürden und Erfolge. In Teil 2 geht es um den Hampelmann – der gehört zum Marathon-Training wie der Kaffee zum Käsekuchen.