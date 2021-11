Potsdam

Der Marathon-Lauf ist mein Ziel, so habe ich es angekündigt. Am 25. September 2022 will ich in Berlin den Zielstrich sehen. Als Läufer, nicht als Zuschauer. Mittendrin statt nur dabei. Sie wissen schon.

Große Ziele erfordern eine gewissenhafte Vorbereitung. Und dazu zählt eine gründliche Analyse. Schauen, was schon da ist. So formuliert es meine Potsdamer Lauftrainerin Diana Heyder, als sie mir den „Tanita MC-780“ vorstellt, einen „Body Composition Analyzer“. Einen was? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das Teil, laut Google rund 6000 Euro teuer, sieht aus wie eine Waage mit Bordcomputer und kann tolle Daten ausspucken: Gewicht, Fettanteil, Muskelanteil, Knochenmasse und vieles mehr.

Bioimpedanzanalyse mit Tanita MC-780: Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, biologisches Alter

Bioimpedanzanalyse, so heißt’s im Fachjargon. Erstmal aber kommt das klassische Maßband zum Einsatz. 93 Zentimeter werden gemessen. Bauchumfang. „Joa, da geht noch ein bisschen was“, sagt meine Trainerin. Nett formuliert. Dann geht’s rauf auf Tanita MC-780.

Rund 15 Sekunden stehe ich da, während über die beiden Handgriffe Strom durch meinen Körper fließt. Tanita sammelt Daten, schaut, was schon alles da ist. 89,7 Kilogramm verteilt auf 1,91 Meter sind da. Ideal für einen 31-jährigen Mann dieser Größe sollen angeblich 67,5 bis 91,2 Kilo sein. Den perfekten Körper habe ich also schon. Top!

Auch die Muskelmasse gilt mit 67,4 Kilogramm als ideal (61,8 bis 78,3). Hat sich das jahrelange Treppenlaufen in diversen Mietwohnungen also bezahlt gemacht. Ein Hoch auf Tanita! Wenn bloß die ganz harten Fakten nicht wären. 18,8 Kilogramm Fettmasse schleppe ich durch die Gegend – der Idealwert liegt bei 6,2 bis 17,7. Ich bin also doch irgendwie zu dick. Außerdem müsste meine Beinmuskulatur laut Tanita stärker sein, wobei sie auf der rechten Seite ausgeprägter ist als links, weshalb ich eine schlechte Balance habe. Ich laufe also krumm. Böse Tanita.

Marathon-Training senkt das biologische Alter

Der geringe Muskelanteil in den Beinen überrascht, findet Diana Heyder. Wo sind die 25 Jahre Fußballtraining hin, frage ich mich entsetzt. Dann der größte Schock: Mein biologisches Alter liegt bei 35 Jahren! Dabei werde ich demnächst erst 32. Meine Trainerin macht Hoffnung. Durch das Marathon-Training werde ich wieder jünger. Na also, läuft bei mir! Nur nicht mit Tanita.

Von David Joram