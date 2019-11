Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach muss sich gehörig strecken, um die nächste Runde in der Europa League zu buchen - am Donnerstag geht es gegen AS Rom. Der VfL Wolfsburg befindet sich vor dem Spiel gegen KAA Gent in einer deutlich besseren Position. Verfolgt die beiden Partien im SPORTBUZZER-Liveticker.