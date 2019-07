Obdachloser bricht in Bürobaracke ein

Dahme-Spreewald Klein Köris - Obdachloser bricht in Bürobaracke ein Ein Obdachloser ist in eine Bürobaracke beim Freilichtmuseum Germanische Siedlung in Klein Köris eingebrochen und hat dort übernachtet. Der Mann hat das nicht zum ersten Mal gemacht.

Die Hinterlassenschaften des Obdachlosen in der Bürobaracke in der Germanischen Siedlung in Klein Köris. Quelle: Gerlinde Irmscher