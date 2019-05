Wenn am ersten Juniwochenende die Nordostdeutschen Meisterschaften im Basketball in Braunschweig ausgetragen werden, ist auch die Stadt Königs Wusterhausen mit einem Team in Niedersachsen mit am Start. Die älteste Jugendmannschaft der WSG’81 KW, die männliche U20 der Red Dragons, konnte sich am vergangenen Sonntag für dieses Turnier erfolgreich qualifizieren.