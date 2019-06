Eberswalde

Der Eberswalder Schwimmverein lud die Sportlerinnen und Sportler der Jahrgänge 2010 und 2011 zur Besten-Ermittlung des Landesschwimmverbandes Brandenburg ins heimische Schwimmbad „baff“ ein. Zum wichtigsten Wettkampf in diesem Trainingsjahr delegierte die SG Einheit Rathenow drei Mädchen und vier Jungen, welche sich nun mit den Schnellsten im Land messen durften.

Insgesamt folgten 16 Vereine mit 59 weiblichen und 56 männlichen Kindern der Einladung, welche in 353 Einzelstarts gegeneinander antraten. Geschwommen wurden die drei 50-m-Strecken Rücken, Brust und Freistil sowie 25 m Delfin-Beine (2011) und 25 m Delfin (2010). „Für die jüngeren Sportler war es der erste Wettkampf auf dieser langen Distanz, was die Aufregung natürlich noch steigerte“, so Kathrin Gabel, Trainerin der Einheit-Schwimmer.

Sechs Einzelmedaillen gehen mit nach Rathenow

Trotz des erwarteten hohen Niveaus und der starken Konkurrenz zeigten die Rathenower hervorragende Resultate. Bei 25 Einzelstarts erkämpften sie sich sagenhafte 21 persönliche Bestzeiten. Besonders erwähnenswert sind die Leistungen von Max Dobberstein über 50-m-Brust (50,04 s) und von Lara Gabel über 50-m-Freistil (35,62 s).

Insgesamt sechsmal konnten die Rathenower das Podest besteigen. Leonard Kretzschmar holte einmal Silber und zweimal Bronze, Lara Gabel und Len Scheplitz holten je einmal Silber. Und Max Dobberstein sicherte sich einmal Bronze. Zum Abschluss schwammen Len Scheplitz, Niklas Timm, Max Dobberstein und Leonard Kretzschmar eine 4 x 50 m-Freistil-Staffel, welche der Höhepunkt dieser Veranstaltung werden sollte. „In einem aufregenden Rennen zeigten die vier Jungen einen enormen Kampfgeist und holten sich den Titel. “, freute sich Kathrin Gabel. Die weiteren Rathenower Teilnehmer Betty Neumann, Tracy Stahl und Cilian Arnstedt zeigten ebenfalls starke Leistungen und können wirklich zufrieden mit ihren Wettkampfergebnissen sein.

Harte Trainingsarbeit zahlt sich aus

Lara Gabel stellte eine neuen persönliche Bestzeit über 50-m-Freistil auf. Quelle: verein

Zur besonderen Auszeichnung erhielt jedes teilnehmende Kind nach dem Wettkampf eine tolle Urkunde mit seinen geschwommenen Zeiten jeder einzelnen Strecke. „Es ist eine Ehre für die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer, an dieser wichtigen Meisterschaft teilnehmen zu dürfen, worauf sie das ganze Trainingsjahr hart hingearbeitet haben. Wir Trainerinnen sind sehr stolz auf unsere Schützlinge“, erklärt Kathrin Gabel und meint damit auch Kerstin Jerichow, welche auch Schwimmrichterin in Eberswalde war.

„Ein herzliches Dankeschön ist außerdem den beiden Trainer-Assistentinnen Dana Gabel und Jacqueline Bardeleben auszusprechen, welche eine fantastische Arbeit bei der Betreuung der Kinder leisteten. Sie begleiteten die kleinen aufgeregten Sportler zu jedem Start und kümmerten sich liebevoll“, so Kathrin Gabel.

Von Kathrin Gabel