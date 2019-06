Rathenow

Die Rathenower Ruderer trafen sich auf dem Gelände des Rathenower Ruderclub Wiking am Mühlendamm, um ihre jährliche Kreisolympiade auszutragen. „Eingeladen war dazu auch der Plauer Ruderclub, da viele Sportler in Renngemeinschaften mit Plaue die Wettkämpfe bestreiten. Außerdem haben wir so auch größere Starterfelder, welche den Wettkampf interessanter machen“, erklärt Anke Wartenberg von den Rathenower Ruderern.

Zur Galerie Neben den Ruderstrecken auf dem Wasser standen auch der Ergometer und verschiedene Laufstrecken auf dem Programm.

Die Ruderanfänger im Alter von sieben bis zehn Jahren, welche noch nicht am Wettkampfgeschehen auf dem Wasser teilnahmen, absolvierten zum einen ein Mix aus Ergometer und 1000-Meter-Lauf sowie zum anderen einen Hindernisparcours, um die Besten zu ermitteln. Ab der Altersklasse elf bis Junioren A stand dann 500-Meter-Ergometer mit anschließendem 1500-Meter-Lauf auf dem Programm. Zudem wurden Rennen im Einer, Zweier und Mix-Vierer ausgefahren. „Um die Rennen spannend zu halten, mussten die Ruderer teilweise Lose für die Besetzung der Boote ziehen“, so anke Wartenberg. Überraschend gut konnten sich die Ruderer auf die ungewohnten Zusammenstellungen der Boote einstellen.

Qualifikation zum Bundeswettbewerb steht vor der Tür

„Es herrschte bei allen Wettkämpfen eine sehr gute Stimmung unter den Sportlern. An der fairen Einstellung der Sportler kann sich so mancher ein Vorbild nehmen“, freute sich Anke Wartenberg über die große Kameradschaft unter den Teilnehmern. Zum Ende der Kreisolympiade wurde bei lautstarken Anfeuerungsrufen noch ein Staffelrennen durchgeführt. Nach neun Sportlern und 2700 Metern betrug der Unterschied zwischen Platz eins und zwei gerade einmal zehn Meter. „Das war richtig spannend“, so Wartenberg.

„Bedanken möchten sich die Ruderer bei Bäckermeister Möhring für die Bereitstellung der Verpflegung und dem Kreisportbund Havelland, ohne den die Durchführung der Kreisolympiade nicht möglich wäre“, erklärt Anke Wartenberg weiter. Und am kommenden Wochenende geht es gleich weiter, dann werden auf dem Beetzsee die zwölf bis 14-Jährigen an der Qualifikation zur Bundesregatta der Kinder teilnehmen. Andere Wikinger werden im Rahmenprogramm dieser Regatta ihre Kräfte messen.

Von anke Wartenberg