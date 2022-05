Eintracht Bötzow legt Einspruch gegen Geldstrafe ein

Bötzow

Diese Nachricht vom Sportgericht des Fußball-Landesverbands Brandenburg (FLB) sorgte am vergangenen Wochenende für Fassungslosigkeit bei Eintracht Bötzow: Wegen des Nichtantritts am Ostermontag beim SC Victoria Templin wurde das Match in der Landesklasse Nord mit drei Punkten und 2:0 Treffer für die Templiner gewertet. „Das war uns bewusst, ist auch so in Ordnung. Ich hatte an diesem Spieltag aber nur neun Spieler zur Verfügung“, erklärt Eintracht-Trainer Marco Meißner, der mit seiner Mannschaft bereits zwei Tage zuvor gegen Fortuna Britz gespielt hatte.

Geldstrafe von 400 Euro „unmenschlich“

Was Coach und Club aber erzürnt, ist die zusätzliche Strafe vom Sportgericht in Höhe von 400 Euro. „Das ist unmenschlich vom Verband. Da hätte ich ein bisschen Fingerspitzengefühl erwartet“, ärgert sich Marco Meißner. Der Verein habe im Vorfeld mit einem Strafmaß von 200 Euro gerechnet – nun wurde es sogar das doppelte. „Das ist unfassbar. Wir haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen“, so der Bötzow-Coach. In der Argumentation des Sportgerichts wird mit der langen Spielberechtigungsliste der Eintracht argumentiert, auf der 46 Akteure stehen sollen. Sie wurde aufgrund der Corona-Situation im Vorfeld bewusst „aufgebläht“, so Meißner. „Wir haben versucht, diese Saison jedes Spiel zu bestreiten.“

Die Reaktion des Vereins aus der Gemeinde Oberkrämer ist klar: „Wir werden Einspruch dagegen einlegen“, betont der Coach des Tabellenelften. Dies wollen die Bötzower am heutigen Mittwoch schriftlich erklären und sind gleichzeitig auf die Antwort des Sportgerichts gespannt. Die Partie in Templin, die gar nicht stattfand, dürfte damit sogar noch in die „Verlängerung“ gehen.

Von Matthias Schütt