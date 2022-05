Neuruppin

Die Finalisten scharrten bereits mit den Hufen und wollten ihre Fanlager darüber informieren, wo die jeweiligen Cup-Endspiele stattfinden. Nun herrscht Gewissheit, nachdem der Fußballkreis Prignitz/Ruppin am Sonntagabend die Katze aus dem Sack gelassen und etliche Informationen auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Preisgegeben wurden die Paarungen, Termine und Endspielorte im Kreispokal der Frauen, Herren, Altherren (Ü35) und Alt-Senioren (Ü50).

Finale im Oberen Kreispokal auf dem Sportplatz „Am Schloss“

Den Auftakt der finalen Saisonphase macht das Kreispokalfinale der ältesten Oldies: Die Ü50-Kicker des MSV Neuruppin treffen am 13. Mai (Anpfiff 18.30 Uhr) in der Dinnebier-Arena des Pritzwalker FHV auf die SpG Veritas/ESV Wittenberge. Das Endspiel im Oberen Fußball-Kreispokal bestreiten Kreisoberligist SV Blumenthal/Grabow und der FSV Veritas Wittenberge/Breese (Landesklasse West). Ein guter Gastgeber am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), will der SV Demerthin sein. Auf dem Sportplatz „Am Schloss“ ertönt der Anpfiff um 13 Uhr. Zu einer früheren Anstoßzeit kommt es nicht, da die Grabower laut des FKPR erst ab 13 Uhr ein spielfähiges Team aufbieten können.

Nur einen Tag später, am 27. Mai (Freitag), steht das erste Halbfinale der Ü35-Fußballer auf dem Programm: Ab 18.30 Uhr empfängt die SpG ESV/Veritas Wittenberge den MSV Neuruppin. Am 29. Mai (10 Uhr) buhlen TuS Dabergotz und Hertha Karstädt um das zweite Finalticket. Die Auslosung nahm der Fußballkreis auf seiner Vorstands-/Spielausschusssitzung vor, das Endspiel soll am 10. Juni (19 Uhr) steigen. Und an welchem Ort? „Der Finalspielort wird nach den Halbfinals festgelegt“, schreibt der FKPR in seiner Mitteilung.

Frauen-Finale und Ehrungsevent bei Blau-Weiß Walsleben

Eine Woche darauf, am 17. Juni (Freitag, 19 Uhr) wollen sich der SV Demerthin und der SV Maulbeerwalde die Cup-Krone im Unteren Kreispokal aufsetzen. Ausgetragen wird das Duell der beiden West-Kreisligisten auf dem Sportplatz „Am Zoll“ des SV Garz-Hoppenrade. Den Final-Marathon schließt am Samstag, den 18. Juni, wie üblich das Endspiel im Kreispokal der Frauen ab. Der MSV Neuruppin und die Landesliga-Reserve der SG Sieversdorf stehen sich ab 15.30 Uhr auf dem Sportplatz des SV Blau-Weiß Walsleben in Darritz gegenüber. Das Finale findet im Rahmen der Ehrungsveranstaltung des Fußballkreises statt. Eine separate Einladung zur Veranstaltung wird der Fußballkreis noch rausschicken.

Von Marius Böttcher