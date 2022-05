Neuruppin

Die 22. Auflage der Fontane-Rallye wurde am Samstag nach einem heftigen Unfall vorzeitig abgebrochen. Auf der zweiten von sieben Wertungsprüfungen (WP) geschah nahe Storbeck-Siedlung das Unglück, bei dem die erfahrene Besatzung – beides Mitglieder der veranstaltenden Ruppiner Rennsportgemeinschaft, die Namen sind der Redaktion bekannt – schwer verletzt geborgen werden musste. „Unser großer Dank gilt vor allem der ärztlichen Betreuung und den Helfern vor Ort, die so schnell reagierten“, sagte Petra Standke von der Organisationsleitung. Da die meisten Rettungskräfte am Unfallort gebündelt gebraucht wurden und es zu dem Zeitpunkt keine klaren Aussagen über den Gesundheitszustand der Piloten gab, entschied die Rallye-Leitung, die motorsportliche Veranstaltung komplett abzubrechen.

RSG-Chef Jörg Litfin: „Gehen von einem technischen Defekt aus“

„Das ist auch gut so. Aus Respekt, Sicherheitsgründen und weil man sonst dieses Ereignis, sowie die Unwissenheit während des Wettbewerbs, immer im Hinterkopf hat“, hieß es im Tenor der meisten Teams. „Allen ist dieses Risiko bewusst, wenn sie ins Auto steigen. Dennoch war es heute eine Ausnahmesituation, die sich niemand wünscht. Das sind eben die Schattenseiten unseres geliebten Sports“ , gestand Petra Standke. Am Abend gab es dann die Entwarnung und großes Aufatmen im Rallye-Zentrum des Hangar 312 am Hugo-Eckener-Ring: „Die Verunfallten sind stabil. Sie hatten mehrere Schutzengel an Bord“, verkündete Orga-Leiter und RSG-Vorsitzender Jörg Litfin. Wie es zu dem heftigen Abflug des Honda Civic kam, werde noch analysiert. Am Sonntag verriet Litfin auf Nachfrage: „Wir gehen von einem technischen Defekt aus. Beide Fahrer sind außer Lebensgefahr.“

Es war kein leichtes Wochenende für Orga-Leiter Jörg Litfin und sein Team der Ruppiner Rennsportgemeinschaft. Quelle: Stephan Metzker

Nach der langen Coronapause fingen die 43 Mitglieder der Ruppiner Rennsportgemeinschaft mit den Planungen zur Fontane-Rallye im vergangenen Dezember an. Für den immensen organisatorischen Aufwand konnten um die 160 Helfer aus allen Ecken Deutschlands gewonnen werden – insgesamt 71 genannte Wettbewerbsteams fanden den Weg zur Traditionsveranstaltung in die Fontanestadt. Bei dem Streckenlayout setzten die Organisatoren wieder auf ihr altbewährtes Konzept, der „Rallye der kurzen Wege“. Mit Gottberg-Werder, dem beliebten Stadtrundkurs und der WP Storbeck konnte man mit den Wertungsprüfungen der vergangenen Jahre eine gewisse Planungssicherheit herstellen. Behörden, Anwohner und weitere Unterstützer leisteten abermals ihren dankenden Beitrag für eine Durchführung der Rallye.

Siegerehrung wird zur Nebensache

Dennoch stand die Veranstaltung im Vorfeld kurzzeitig auf der Kippe, weil durch die Preisexplosionen in vielen Bereichen weitere Sponsoren akquiriert werden mussten, was der Rallye-erfahrenen RSG aber schlussendlich gelang. Trotz Rallye-Abbruch wurde der Wettbewerb bis nach der dritten Wertungsprüfung gewertet. Als Siegerteam stand demnach das Team Marc Bach/André Seelisch ganz oben auf dem Treppchen – die Titelträger von 2020 verteidigten ihre Trophäe. Die Pokalvergabe an die Teilnehmenden fand wegen der tragischen Ereignisse im Rallye-Zentrum emotions- und bedeutungslos statt.

Stephan Dammaschke und Winny Helm von der Ruppiner Rennsportgemeinschaft auf spektakuläre Zeitenjagd in ihrem Renault Clio Ragnotti. Quelle: Stephan Metzker

„Unsere erreichten Platzierungen spielen hier und heute keine Rolle. Die Gedanken sind bei unseren verletzten Sportsfreunden“, hieß es beispielsweise vom „Northern Drivers Rallye Team“ aus Schleswig Holstein. „Den Wanderpokal, den das Siegerteam ebenfalls in Empfang nahm, möchte man im nächsten Jahr an das verunfallte Team weiter reichen, wenn sie bis dahin hoffentlich wieder vollständig genesen sind. Und dann wünschenswerter Weise auch unter besseren Bedingungen“, sagte Petra Standke abschließend.

RALLYE-STATISTIK – Platzierungen (Top 5)

1. Marc Bach (Ziltendorf)/André Seelisch (Eisenhüttenstadt) auf Mitsubishi Lancer Evo 9

2. Mario Czok (Zwickau)/Andy Tänczyk (Dennheritz) auf Mitsubishi Lancer Evo 9

3. Matthias Koch (Bad Schmiedeberg)/Marcel Koch (Bad Schmiedeberg) auf Mitsubishi Lancer Evo 9

4. Dirk Knüpfer (Greiz)/Jacqueline Heilsberg (Greiz) auf Honda Civic FN2 Kit

5. Bernd Knüpfer (Rückersdorf-Reust)/Daniel Herzig (Neukirchen-Adorf) auf Opel Astra G OPC

Von Stephan Metzker