Potsdam

Der Schlussakkord des 1. VfL Potsdam in der 3. Handball-Liga Nord fällt mit der Partie gegen den SV Mecklenburger Stiere. Für einige Akteure wird das Duell mit dem Tabellenvierten aus Schwerin in der heimischen MBS-Arena auch zum Abschiedsspiel – sie werden die Adler nach dieser Saison verlassen. Beim Duell gegen den Tabellenvierten geht es auch um eine inoffizielle Brandenburger Meisterschaft sowie die persönliche Bilanz eines Torjägers und Publikumslieblings. Die MAZ schaut auf einige besondere Aspekte der Partie.

Phil-Lukas Winter wechselt zum Ludwigsfelder HC

Abschied aus dem Adlerhorst: „Ich würde lügen, wenn es kein komisches Gefühl wäre“, sagt Phil-Lukas Winter, „ich hab immerhin 6 1/2 Jahre für den VfL gespielt und ein paar Emotionen sind da auch dabei.“ Der Rückraumspieler (wechselt zum Oberligisten Ludwigsfelder HC) wird ebenso wie Kreisspieler Rolando Urios (Leihe von den Füchsen Berlin endet) den VfL nach dieser Saison verlassen und offiziell vom Verein verabschiedet. Wenn die Partie dann läuft, soll Schluss sein mit allen Sentimentalitäten: „Natürlich ist man traurig, dass es nicht mehr weiter geht beim VfL, aber ich seh das als Neustart und gebe natürlich auch im letzten Ligaspiel 120 Prozent und will gewinnen“, sagt Winter, „das geht mir dann nur noch durch den Kopf.“

Caspar Jacques kehrt in den Kader des VfL Potsdam zurück

Caspar Jacques absolviert in gewisser Weise ein Abschiedsspiel als spielender Co-Trainer: Er wird nach einer Saison als Assistenzcoach wieder als Spieler in den Kader zurückkehren – die Rückenprobleme sind auskuriert. Die Feinjustierung in Sachen Personalplanungen auf einzelnen Positionen laufen derzeit beim VfL – punktuell könnte es noch Veränderungen geben.

Oranienburger HC ist am VfL Potsdam vorbeigezogen

Das Fernduell mit dem Oranienburger HC um die beste Platzierung der beiden brandenburgischen Rivalen: Am vergangenen Wochenende haben sie wieder einmal die Plätze getauscht, der OHC ist durch einen Sieg beim TSV Altenholz (33:28) am VfL (25:29 bei der HSG Ostsee N/G) vorbeigezogen. Jetzt fällt nun endgültig die Entscheidung: Mit einem Sieg mit mehr als einem Tor Differenz gegen die Stiere, würde der VfL auf jeden Fall an den Mecklenburgern vorbeiziehen und sich um einen Platz verbessern. Sollte Oranienburg gleichzeitig zu Hause gegen den SC Mageburg nicht gewinnen, würde der VfL sogar auf Rang vier vorrücken – und die inoffizielle brandenburgische Meisterschaft gewinnen.

VfL-Kapitän Yannik Münchberger will Rang zwei der Torjägerliste verteidigen

Verteidigt „Mr. Treffsicher“ Rang zwei in der Torjägerliste der Staffel Nord? VfL-Kapitän und Publikumsliebling Yannik Münchberger hat bisher 204 Tore erzielt: Die Chancen, dass der Rückraumspieler diesen Platz verteidigt, stehen gut. Der auf Rang drei dieser Statistik liegende René Gruszka ( Eintracht Hildesheim) hat 194 Tor erzielt. Allerdings ist der Führende, Mark Mathias Pedersen, der bei den Stieren spielt, weit enteilt: Ihm gelangen 228 Treffer. Auch in Sachen Siebenmeter liegt Rechtshänder Münchberger weit vorne: Bisher hat der 23-Jährige 64 (von 76) Strafwürfen verwandelt. Er könnte sich noch um einige Plätze verbessern – mehrere Konkurrenten sind nur wenige Treffer entfernt.

Von Lars Sittig