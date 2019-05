Potsdam

An diesem Samstag (19 Uhr, blu) reicht es noch nicht für das Jubiläum. Marc Langer bestreitet gegen den ASC Duisburg seinen 199. Einsatz für den Wasserball-Bundesligisten OSC Potsdam. In dem auf maximal drei Spiele angesetzten Duell um Meisterschafts-Bronze sind am folgenden Wochenende zwei Partien in Duisburg terminiert. Dann wird der 28-Jährige die 200 voll machen und seinen Status als OSC-Rekordspieler krönen. Matteo Dufour folgt in der ewigen Potsdamer Bundesliga-Liste mit 167 Spielen. Beim Wasserball werden Einsätze gezählt, sobald ein Spieler auf dem Spielformular steht, unabhängig davon, ob er ins Wasser springt oder nicht.

Experiment wird zur Dauerlösung

Marc Langer füllt seine Rolle meist als Ersatztorwart vom Beckenrand aus. „Ich bin Mädchen für alles und versuche zu helfen, wo es nur geht.“ Manchmal ist es einfach nur ein aufmunterndes Wort für die Spieler oder Stammtorwart Max Vernet Schweimer nötig. Früher war Langer Feldspieler, half aber hin und wieder als Torhüter aus. Nach einem Handbruch in der Saison 2015/16 hatte er jedoch ein bisschen den Anschluss verloren und wechselte ins Tor. „Zuerst war es ein Experiment. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass ich dem Verein so helfen kann.“

Krönung mit Meisterschaftsbronze

Die Zahl 200 mache ihn etwas wehmütig, sagt Langer, der seit 15 Jahren beim OSC Wasserball spielt. „Ich habe mit dem Verein viel erlebt, das war eine schöne Zeit.“ Früher im alten Brauhausbergbad war es für ihn als Torhüter noch einfacher. Bei einer Wassertiefe von 1,80 Meter konnte sich der 1,87-Mann ab und zu auf dem Beckenboden ausruhen. Im 2 Meter tiefen blu-Sportbad geht das nicht mehr. Das Gestänge dürfen die Torhüter nicht für eine Pause nutzen. Einige Partien werden für Autoverkäufer Langer sicher noch hinzukommen. „Noch einmal 200 werden es aber sicherlich nicht.“ Einer der Höhepunkte seiner Laufbahn war Meisterschaftsbronze im vergangenen Jahr – ebenfalls im Duell mit dem ASC Duisburg. Die favorisierten Westdeutschen haben im entscheidenden dritten Spiel Heimrecht – und damit eine etwas bessere Ausgangsposition. „Die Ausgangslage ist genau wie im letzten Jahr“, sagt Langer. Dass der OSC eine Chance hat, verdeutlichen die Ergebnisse der Hauptrunde. In Potsdam gab es ein 12:12, in Duisburg gewann die Mannschaft von OSC-Trainer Alexander Tchigir mit 10:7. „Ich hoffe, es läuft ähnlich wie vergangene Saison“, sagt Langer. Nur dass er dieses Mal zum Jubiläum einen ausgeben muss.

Von Ronny Müller