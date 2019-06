Potsdam

Dienstagabend hatten die Rugby-Spielerinnen des USV Potsdam doppelten Grund zum Feiern. Der Verein lud zum Sommerfest auf die Anlage am Neuen Palais. Dabei konnten die Damen noch einmal auf ihren Coup vom Sonntag anstoßen, als die Mannschaft von Trainer Johannes Schneidemesser bei der Deutschen Meisterschaft im olympischen 7er-Rugby die Bronzemedaille gewann.

„Das ist eine Überraschung“, sagt Schneidemesser. Der 36-Jährige war schon vor drei Jahren beim Start der Potsdamer Damenmannschaft dabei, seit einem Jahr ist er Trainer. 2018 hatten die USV-Damen den zehnten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegt. Nun reisten sie als Außenseiter nach Karlsruhe. „Anfangs wurden wir ein wenig belächelt“, erzählt Schneidemesser. „Manche hielten uns sogar für Germania List, weil die üblicherweise in Blau-Weiß antreten.“

Zwei Siege gegen Titelverteidiger

Doch in der Vorrunde des Turniers der zwölf besten deutschen Mannschaften setzten die Potsdamerinnen Ausrufezeichen. Sie bezwangen zunächst den RC Mainz mit 35:7 und dann den RK Würzburg mit 26:5. Als der USV dann auch noch den Titelverteidiger SC Neuenheim mit 12:10 schlug, staunten viele Beobachter. Im Viertelfinale ließ Potsdam dem TSV 1846 Nürnberg beim 33:0 keine Chance. „Schon unter die ersten fünf zu kommen, wäre ein Knaller gewesen“, sagt Schneidemesser, der einst in der Bundesliga spielte und als Lehrer für Sport und Geografie arbeitet. Im Halbfinale zog sein Team gegen den Favoriten Heidelberger RK mit 14:33 den Kürzeren. Doch die Truppe um Nationalspielerin Beatrice Daehn rappelte sich auf und gewann das Spiel um Platz drei gegen Neuenheim mit 19:5. „Den noch amtierenden deutschen Meister zweimal zu schlagen, ist eine Sensation“, jubelt Schneidemesser. Nachdem die 15er-Herrenmannschaft zurückgezogen wurde, seien nun die Frauen das Zugpferd des Vereins.

Perfekte Quereinsteiger-Sportart

Die Mannschaft besteht aus zahlreichen ehemaligen und aktuellen Sportstudentinnen. „Wir haben Spielerinnen, die vom Voltigieren, Gehen oder vom Handball kamen“, sagt Schneidemesser. „Rugby ist die perfekte Quereinsteiger-Sportart.“ Im Sommer will er mit der Mannschaft an mehreren Beachrugby-Turnieren teilnehmen. Für den Herbst gibt es eine Einladung zu einem Turnier in Polen, an dem die besten Teams aus Polen und Tschechien teilnehmen. Coach Schneidemesser will die Mannschaft weiter verstärken. „Wir wollen versuchen, kommendes Jahr unsere Leistung zu bestätigen.“

Von Ronny Müller