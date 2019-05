Stahnsdorf

Bis Freitag wollte der Vorstand des RSV Eintracht Stahnsdorf Gewissheit haben. Doch das Bangen, ob der Verein das Startrecht in der 2. Basketball-Bundesliga wahrnimmt, geht weiter. Dem Meister der 1. Regionalliga fehlt noch Geld, um den Etat von rund 180 000 Euro zu stemmen. Für die ProB liegen die Kosten rund 50 000 Euro höher als in der Regionalliga. Einen Teil davon haben bereits Sponsoren beigesteuert. Es fehlen noch rund 35 000 Euro für die kommende Saison. Nun hofft der RSV auf Unterstützung der Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Schließlich firmiert der Verein offiziell als Regionaler Sportverein Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf 1949.

Fahrtkosten steigen erheblich

„Es geht ausschließlich um Mehrkosten für die 2. Bundesliga“, unterstreicht der Vereinsvorsitzende Michael Grunwaldt. Während die Regionalliga-Meldegebühr 900 Euro beträgt, kassiert die ProB satte 8350 Euro. Die Fahrtkosten für die erste Mannschaft steigen von rund 7000 Euro auf bis zu 25 000 Euro. „Für diese Mehrkosten haben wir die Kommunen um Unterstützung gebeten“, sagt Grunwaldt. In den Kommunen ist der Zuschuss offenbar umstritten, der Verein hofft jedoch auf einen positiven Bescheid. In der kommenden Woche könnte es dazu eine Entscheidung geben.

Trainer Denis Toroman auf dem Sprung

Schließlich wollen auch die Spieler bald wissen, in welcher Liga sie künftig spielen. Nur Kapitän Sebastian Fülle hat einen Vertrag für beide Ligen. Topscorer Matthew Dogan wird sich wohl so oder so verabschieden, er sucht höherklassig einen neuen Club. „Wir sind mit den Spielern so verblieben, dass wir sie informieren, sobald die Liga feststeht“, sagt der sportliche Leiter Wladimir Pastushenko. „Wir wollen aber mit allen Spielern weiterarbeiten.“ Das gilt natürlich auch für Trainer Denis Toroman. Der 37-Jährige hat sich mit der Regionalliga-Meisterschaft einen Namen gemacht – und Anfragen höherklassiger Vereine bekommen. „Es wird sehr schwer, Denis zu halten“, räumt Pastushenko ein. „Wir wären froh, wenn es weitergeht, aber wir gucken uns nach einer Alternative um.“

Von Ronny Müller