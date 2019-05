Der Volleyballclub Blau-Weiß Brandenburg blieb mit seiner ersten Mannschaft in der Brandenburgliga erstmals in der laufenden Saison ohne Punkte. Im Spiel gegen HSV Cottbus und USV Potsdam II kamen die Brandenburger zweimal über ein 1:3 nicht hinaus. Damit ist eine Hoffnung vor dem letzten Spieltag in Zossen zerplatzt.