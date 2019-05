Beim Vielseitigkeitsturnier in Liepe wird am Wochenende erneut ein hochkarätiges Teilnehmerfeld erwartet. Auch ein mehrfacher deutscher Mannschafts-Weltmeister wird mit seinem Pferd beim Turnier im Landkreis Teltow-Fläming an den an den Start gehen. Starke Starter aus der Region haben ebenfalls für das traditionsreiche Event gemeldet.