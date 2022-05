Großbeeren

Ronald Rauhe brauchte keine Bedenkzeit, als die Anfrage kam, der Entschluss stand im Grunde genommen ja schon vorher fest. „Natürlich habe ich sofort zugesagt. Etwas Schöneres, als für einen guten Zweck Fußball zu spielen, was mir auch noch großen Spaß macht, gibt es eigentlich nicht“, sagte der Kanu-Star. Am Sonntag trat der Doppel-Olympiasieger mit der Hans-Rosenthal-Elf auf dem Großbeerener Eichenhügel bei einem Benefizspiel an und schoss zwei Treffer. 6:5 siegte die Traditionsmannschaft der „Lilaweißen“ – das entscheidende Ergebnis war aber war sehr viel höher ausgefallen: Am Ende der ganztägigen Veranstaltung bescherte das bunte Sport- und Familienfest mit Hüpfburgen, Bubbleball-Arena und Showprogramm eine stattliche Summe, die an den Verein „Großbeeren hilft“ gespendet wird.

Über diese vor Kurzem gegründete Non-Profit-Organisation, die sich um sozial Benachteiligte kümmert, werden in Großbeeren und Umgebung mehrere Geflüchtete aus der Ukraine betreut. „Die Zwischensumme beträgt bereits mehr als 7000 Euro“, berichtete am Dienstag Jens Schneider von „Großbeeren hilft“. „Dazu kommt sogar noch der Erlös des Verkaufes der Fotos von der Veranstaltung und der Auktion der Fan-Artikel. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Besucher gekommen sind. 750 Menschen waren kurz vor und während des Spiels dort und 1000 Gäste insgesamt.“

Hans-Rosenthal-Elf wurde reaktiviert

Für Großbeeren war ein All-Star-Team aus ehemaligen und aktuellen Spielern, Jugendtrainern und Schiedsrichtern des Traditionsvereins sowie Bürgern der Kommune aufgelaufen. Die Ursprünge der Hans Rosenthal-Elf liegen in einer Fußball-Freizeitmannschaft, die im Jahre 1950 aus der Taufe gehoben worden war, wenig später schlossen sich die Freizeitkicker als „Prominenten-Elf“ dem Berliner Traditionsverein Tennis Borussia Berlin an und nahmen zu wohltätigen Zwecken an Freundschaftsspielen und -turnieren teil.

Kanu-Star Ronald Ronald Rauhe (l.) trug beim Benefizspiel die Kapitänsbinde der Rosenthal-Elf. Quelle: Rene Loeffler

Nach dem Tode von Hans Rosenthal – dem bekannten Moderator und Entertainer der wegen seiner jüdischen Abstammung von den Nationalsozialisten verfolgt worden war, wurde die Prominentenmannschaft 1987 in „Hans-Rosenthal-Elf“ umbenannt. Das Traditionsteam war vor Kurzem wieder reaktiviert worden. „ Nach Jahren der Abstinenz kehrt die traditionsreiche Hans-Rosenthal-Elf zurück“, heißt es auf der Internetseite des Berliner Regionalligisten Tennis Borussia. „Diese gehört zu TeBe wie der Funkturm zu Berlin. Für das Team traten Ex-Profis sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft jahrzehntelang bei Benefizspielen und -Turnieren an.“

„Wichtig, viele verschiedene Bewegungsabläufe zu lernen“

Rauhe spielt seit Langem mit Leidenschaft Fußball. „Ich habe schon von klein auf verschiedene Sportarten betrieben, es ist wichtig, viele verschiedene Bewegungsabläufe zu lernen, das lege ich auch immer Kindern nahe“, sagt der zweifache Olympiasieger vom KC Potsdam, der am Ende seiner Laufbahn in seinem Kielwasser eine Medaillensammlung – unter anderem 16 Weltmeistertitel – mit sich zog, die länger als ein Containerschiff ist.

Auf dem gut besuchten Eichenhügel trug der 41-Jährige die Kapitänsbinde. Auch eine Schrecksekunde auf dem Rasen war glimpflich geendet: Ein Spieler, der von einem Ball so unglücklich im Gesicht getroffen worden war, dass er auf Anraten des medizinischen Personals auf dem Platz mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste, konnte die Klinik wieder verlassen.

„Ronald Rauhe kann richtig gut Fußball spielen“

Als Zeichen des Friedens wurden vor dem Anpfiff weiße Tauben in die Luft geschickt. „Es ging uns darum, einen Beitrag zu leisten für Menschen, die in Not geraten sind und ein Zeichen zu setzen für den Frieden. Deshalb sind wir froh, dass alles so gut geklappt hat“, sagte Björn Hewerer, Nachwuchstrainer in Großbeeren und einer der Organisatoren. Und er lobte: „Ronald Rauhe kann richtig gut Fußball spielen.“

Von Lars Sittig