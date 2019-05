Der Ludwigsfelder HC richtet am 24. August erneut den Stadtwerke-Pokal aus. Bei dem Turnier in der Stadtsporthalle werden fünf Mannschaften antreten. Eine Ludwigsfelder Neuverpflichtung mit Drittliga-Erfahrung wird allerdings nicht dabei sein: Der geplanten Wechsel des Spielers in die Autobauerstadt kommt aus beruflichen Gründen nicht zustande.