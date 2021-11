Potsdam

Diana Heyder hat in ihrer Karriere schon viel gewonnen. 2010 feierte die heute 44-jährige Potsdamerin mit Team-Silber bei der Berglauf-Weltmeisterschaft am Pikes Peak in den Rocky Mountains ihren größten Erfolg, viermal gewann sie den Rennsteiglauf-Marathon, fünfmal den Brocken-Marathon und dreimal den Swiss-Alpine-Marathon. In Potsdam arbeitet Diana Heyder als Heilpraktikerin und Lauftrainerin.

Mit Hilfe der Marathonexpertin will MAZ-Sportredakteur David Joram 2022 beim Berlin-Marathon glänzen. Die Vorbereitung startet, in der Kolumne „Läuft bei mir“ werden die Fortschritte dokumentiert. Worauf es beim Laufen ankommt, erklärt Diana Heyder.

Marathon geht in fast jedem Alter

Frau Heyder, gibt es das ideale Einstiegsalter für einen Marathonlauf?

Diana Heyder: Nein. Selbst Kinder laufen Marathon, das halte ich aber nicht für günstig. Die Wachstumsprozesse sollten schon hinter einem liegen. Ab 18 Jahren aufwärts halte ich für sinnvoll. Ich war 20 Jahre alt bei meinem ersten Marathonlauf. Und nach oben hin gibt es keine Grenze. In den Lauftrainings, die ich anbiete, ist der älteste Teilnehmer 76 – der aber „nur“ Halbmarathon läuft. Ein 61-Jähriger ist kürzlich einen Super-Marathon über 74 Kilometer gelaufen. Und es gibt auch noch die Marathonlauf-Generation 80 Jahre und älter.

Wie gut erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Marathon-Lauf?

Das war 1998, der Rennsteig-Lauf in Thüringen. Der ging sogar über 43,5 Kilometer mit 900 Höhenmetern. Ich kam damals aus dem Leistungssport und war die Mittelstrecken bis 15 Kilometer gewohnt. Die lange Distanz war ich nicht gewohnt – und bin deshalb so schnell losgelaufen wie immer.

Marathonläufer leiden unterschiedlich

Das Tempo konnten Sie vermutlich nicht halten.

Ja, ich war zu schnell. Bis Kilometer 37 ging’s noch gut, ich lag in Führung. Dann kamen die letzten fünf Kilometer, die schlimm waren. Bergab musste ich gehen, weil die Muskulatur so müde war. Drei andere Läuferinnen überholten mich noch. Am Ende kam die Holzmedaille in 3:20 Stunden raus, aber das war nicht so wichtig.

Was fühlt der Körper ab Kilometer 37, 38, wenn es Richtung Ende geht?

Das ist bei allen unterschiedlich, manche leiden auch schon ab Kilometer 30, andere ab Kilometer 40. Man fragt sich nur noch, wann es endlich vorbei ist, wenn’s schwer ist. Die Beinmuskulatur ist am Limit. Marathon beansprucht den Körper enorm, gesund ist das nicht.

„Alle sind verrückt, die Marathon laufen“

Wie verrückt muss man sein, um sich das anzutun?

Es braucht eine große Motivation, ein starkes Warum. Warum will ich das machen, Marathon laufen? Weil man den Rekord des Bruders brechen will? Weil man der einzige in der Familie sein will, der mal Marathon gelaufen ist? Oder weil man den Kindern ein Vorbild sein will? Oder weil man vorm 40. Geburtstag noch etwas erreichen will? Es geht um ein Ziel! Solche Dinge entstehen oft auch aus Bierlaunen in Runden. Und ja, ich würde sagen: Alle sind verrückt, die Marathon laufen. Es sind Menschen, die im Leben zielorientiert unterwegs sind, die etwas extrovertierter sind und eben einfach machen. Einen kleinen Knall haben viele.

Auf welchem Fitnesslevel sollten Anfänger vor so einem Projekt sein – oder können alle Menschen Marathon laufen, wenn sie den Willen dazu haben?

Mit einem Jahr Vorbereitungszeit können es viele schaffen, auch wenn sie noch keine Lauf-Vorgeschichte haben. Hat man weniger Zeit, kommt es auf den Fitnesszustand an. Optimalerweise hat man ein gewisses Level. Da reichen aber schon zwei- bis drei schnellere Spaziergänge die Woche oder wenn man jeden Tag 30 Kilometer Fahrrad fährt. Dass aber jede und jeder Marathon laufen kann und sollte, würde ich nie sagen.

Regeneration ist wichtig – auch wenn die Marathon-Sucht einsetzt

Manche Menschen entwickeln, wenn sie erstmal angefangen haben, eine Marathon-Sucht. Warum kann das gefährlich sein?

Aus meiner Sicht als Heilpraktikerin ist manchmal die Frequenz zu hoch. Es gibt Menschen, die laufen jedes Wochenende einen Marathon. Die Ultraläufer sind noch verrückter. Da werden dann häufig körperliche Mechanismen und Regenerationszeiten unterbrochen. Das kann man mal machen, aber bei einer Sucht, bei einer Pathologie, die dahintersteckt, schädigt das den Körper. Der Bewegungsapparat, auch das Nervensystem, das Hormonsystem, das Immunsystem erholen sich dann nicht mehr. Die Verletzungsanfälligkeit erhöht sich, die Infektanfälligkeit. Da muss man den Leuten klar machen, dass sie über ihren Verhältnissen leben.

Von David Joram