Am Dienstag berät die UEFA in einer Krisen-Konferenz mit ihren Mitgliedsverbänden darüber, ob die EM wegen des Coronavirus wie geplant stattfinden kann oder ob sie verschoben werden muss. Falls sie erst im kommenden Jahr stattfinden kann, so fordert die UEFA laut eines Medienberichts Entschädigungs-Zahlungen in Höhe von 275 Millionen Pfund von Ligen und Klubs.