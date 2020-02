Oklahoma City

Der deutsche Nationalspieler hatte nicht seinen besten Tag und verwandelte nur vier seiner zwölf Würfe aus dem Feld. Am Ende standen 13 Punkte, fünf Rebounds und sieben Assists, aber auch drei Ballverluste für Schröder zu Buche.

Oklahoma lag im dritten Viertel schon mit 19 Punkten zurück, bevor die Thunder mit 15 Punkten in Serie entscheidend herankamen. Vor dem Schlussviertel stand es nur noch 81:82 - dort konnte Oklahoma bereits zum 15. Mal in dieser Saison einen Rückstand drehen, mit Abstand so oft wie kein anderes Team. Bester Werfer war Danilo Gallinari mit 24 Punkten.

Mit dem knappen Sieg bleiben die Thunder als Fünfter im engen Playoff-Rennen der Western Conference. Hinter Tabellenführer Los Angeles Lakers sind sechs Teams nur durch vier Siege getrennt.

In der Eastern Conference besiegten die Philadelphia Sixers auch ohne ihre beiden verletzten Allstars Ben Simmons (Rücken) und Joel Embiid (Schulter) die New York Knicks mit 115:106 (61:46). Das heimstärkste Team der Liga - nur zwei Niederlagen in 30 Spielen - gewann das 14. Heimspiel in Serie.

