Dennis Schröder könnte kaum glücklicher sein. "Es ist das beste Gefühl überhaupt. Das Beste, was ich je gefühlt habe", sagt der Star der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, wenn er über sein neues Leben als Ehemann und Vater spricht.

Erst vor wenigen Tagen heiratete der 25-Jährige seine Freundin Ellen, schon im Februar kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Es laufe für ihn gerade "alles erfolgreich", sagt der NBA-Profi der Oklahoma City Thunder. Doch in diesem Sommer soll alles noch ein kleines bisschen besser werden: "Die WM steht an, da wollen wir als Team unbedingt erfolgreich sein."

Wenn Bundestrainer Henrik Rödl am 1. August im Rathaus von Hamburg sein vorläufiges Aufgebot für das Turnier in China (31. August bis 15. September) benennt, muss sich Schröder um seinen Platz im Kader keine Sorgen machen. "Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und sprechen sehr viel", sagt Schröder über Rödl. Diese Kommunikation ist auch nötig, denn der gebürtige Braunschweiger soll das Team in China anleiten und am besten direkt zur Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio führen.

"Wir haben sehr, sehr viele talentierte Spieler, die gerade hochkommen. Ich kann mich nur freuen und werde immer dabei sein bei der Nationalmannschaft", verspricht Schröder. Auf ihm liege zwar auch eine Last, doch das sei durchaus positiv. "Er wird das richtig machen, und ich glaube, dass er eine tolle WM für uns spielt", sagt Basketball-Ikone Dirk Nowitzki. In der DBB-Auswahl ist Schröder der Nachfolger des 41-Jährigen, der 2015 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war und seine Karriere bei den Dallas Mavericks mittlerweile beendet hat.

Er freue sich sehr auf den Sommer mit dem Nationalteam, sagte Schröder am Wochenende bei einem Termin seines Ausrüsters Nike in Berlin. Dort gab er dem Nachwuchs geduldig Tipps für ihre eigenen Karrieren, machte Fotos und schrieb Autogramme. Um seinen Hals funkelte eine Diamantenkette mit seiner Rückennummer 17 als Anhänger. Eine Luxusuhr am Arm, weitere funkelnde Steine in den auffälligen Ohrringen und Tattoos am ganzen Körper. Schröder gibt sich nach außen weiter exzentrisch, doch innerlich scheint er gereift.

Deutlich wird das auch, wenn er über sein Privatleben spricht. Bei der Geburt von Dennis Malick Junior war er "14, 15 Stunden mit dabei. Das war der Hammer. Das muss man einmal fühlen". Seine Hochzeit in Braunschweig sei "der Wahnsinn" gewesen. Familie, Freunde - alle sind gekommen. Wir haben richtig gut gefeiert", schwärmt Schröder. Zuletzt ließ er sich auch Porträts seiner Familienmitglieder auf die Haut tätowieren.

Während in Deutschland gerade alles nach Plan läuft, scheint sich Schröder allerdings etwas um die Situation bei seinem Club in Oklahoma City zu sorgen. Nach den Abgängen der Superstars Russell Westbrook und Paul George erwartet er bei den Thunders in der kommenden Saison eine völlig neue Situation. "Ich wünsche ihnen alles Gute, aber Oklahoma wird auf jeden Fall anders sein nächstes Jahr. Wenn es so bleibt, muss ich mehr Verantwortung übernehmen", sagt der 25-Jährige.

Im Herbst beginnt für Schröder seine siebte Spielzeit in der stärksten Liga der Welt. Und auch wenn noch unklar ist, wie das Gesicht der NBA-Mannschaft von OKC überhaupt aussehen wird, bleibt er optimistisch: "Egal was kommt, ich werde bereit sein und werde hart dafür arbeiten. Das werde ich immer so machen." Auch zuvor in China.

