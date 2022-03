NHL: Seider punktet bei Red-Wings-Niederlage

Der deutsche Eishockey-Profi Moritz Seider von den Detroit Red Wings hat in seiner ersten NHL-Saison zu einer Club-Legende aufgeschlossen.

Beim 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) bei den Tampa Bay Lightning war der 19 Jahre alte Verteidiger im achten Spiel in Serie an mindestens einem Treffer beteiligt - das gelang zuletzt 1983 dem Hall-of-Famer Steve Yzerman in seiner ersten Saison in der NHL für Detroit.