Nach Sieg in Melbourne: Nadal lässt Turnierplanung offen

Melbourne

Dann werde ich meine Entscheidung treffen", sagte der 35 Jahre alte Spanier in Melbourne. Am Vortag hatte Nadal im Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers gegen den russischen US-Open-Gewinner Daniil Medwedew einen 0:2-Satzrückstand gedreht und nach 5:24 Stunden in fünf Sätzen gewonnen. Er kürte sich mit seinem insgesamt 21. Titel zum Rekordsieger bei den vier Grand-Slam-Turnieren.

In der vergangenen Saison hatte Nadal wegen schwerwiegender Fußprobleme seit Juni kaum noch gespielt. Er wolle versuchen, dieses Jahr ein "bisschen mehr" zu spielen, sagte Nadal.

