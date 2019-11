Mit dem FC Bayern gewann Pep Guardiola sieben Titel, ehe er sich in Richtung Premier League zu Manchester City verabschiedete. Nun hat sich der spanische Welttrainer erstmals persönlich dazu geäußert, ob er die Erfolgsserie in München in absehbarer Zeit fortsetzen wird oder nicht. So denkt Pep über ein mögliches FCB-Comeback.