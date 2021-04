Schwimm-Weltmeister Wellbrock mit Weltjahresbestzeit

Magdeburg

"Das ist eine schöne neue Bestzeit, ich bin auch mit dem Ergebnis im Finale sehr zufrieden. Diese Geschwindigkeit zu haben, ist eine gute Voraussetzung für die langen Strecken", sagte Wellbrock, Spezialist über 800 und 1500 Meter Freistil sowie über zehn Kilometer im Freiwasser.

"Es sind insgesamt jetzt drei deutsche Männer unter der 400-Meter-Norm geblieben. Das freut mich natürlich, denn Konkurrenz belebt das Geschäft", sagte der Magdeburger. Lukas Märtens und Henning Mühlleitner blieben ebenfalls unter der Norm.

Wellbrock war vor diesem Wochenende bereits über 800 und 1500 Meter Freistil sowie im Freiwasser für Olympia qualifiziert. Ob die 400-Meter-Strecke für Tokio ein Thema ist, bleibt abzuwarten. "Diese Strecke passt in unsere bisherigen Planungen nicht mehr so gut rein, da gäbe es an manchen Tagen Überschneidungen. Aber nach so einer Leistung werden wir uns noch einmal alles ganz genau überlegen", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn.

