Tokio

Der seit Jahren in Belgien lebende Deußer kassierte mit seiner Stute acht Strafpunkte.

Am Vortag waren bereits die Olympia-Debütanten André Thieme (Plau am See) mit Chakaria und Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai in der Qualifikation ausgeschieden. Eine weitere Medaillenchance für die deutschen Springreiter gibt es im Mannschaftswettbewerb am Freitag (12.00 Uhr) und Samstag (12.00 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:210804-99-704208/3

dpa